Startups gezocht voor nieuw kantoorpand Delfzijl

Big Building

Mooi noemt het pand een ‘miniversie’ van de zogenaamde The Big Building in Groningen. In dit oude PostNL-pand, gesitueerd achter het hoofdstation, zijn Groningse startups gevestigd en vinden ook hackathons plaats. Zo vormde het pand van 10 tot 12 februari 2017 het decor van de Dutch Blockchain Hackathon 2017. Tijdens de hackathon lanceerden tientallen teams prototypes voor nieuwe toepassingen op de blockchain. De honderden deelnemers werden gefaciliteerd met razendsnel internet en de nieuwste technologie van partijen als Microsoft, IBM, Ethereum en BigchainDB.



Het gebouw in Groningen wordt overigens verkocht aan de gemeente Groningen en gaat naar verwachting in 2019 tegen de vlakte. Waar de Groningse it-bedrijven zoals Belsimpel.nl en Voys Telecom dan heen kunnen, is nog onbekend.



Mooi: ‘Big Building en de gemeente Groningen zijn volop in overleg over de toekomst. Er zijn nog een aantal opties, maar zeker is dat de gemeente de Big Building in de regio wil houden, het heeft absolute meerwaarde en biedt uitstraling aan de regio.’



Mooi vertelt ook dat Big Building-initiatiefnemer en vastgoedondernemer Ralph Steenbergen contact heeft met Delfzijl om te kijken wat de mogelijkheden zijn in deze regio voor een tweede ‘Big Building’.