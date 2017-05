Acht NL-startups naar Computex Taiwan

De Nederlandse nemen deel aan Innovex. Dat is een programma voor startups dat onderdeel is van de ict-beurs. Aan Innovex nemen 272 startups uit 23 landen deel. Er zijn sessie waarin de deelnemers zich presenteren. Tijdens de sessie op donderdag 1juni 2017 is er een programma rondom zorg en een programma rondom IoT georganiseerd.



De deelnemende startups uit Nederland zijn:



Undagrid. Dat is een leverancier van IoT-oplossingen voor de luchtvaart, maritieme sector en transport & logistiek. Het bedrijf heeft vestigingen op Schiphol en in Enschede.



Aigency. Een startup die zich richt op de inzet van zakelijke toepassingen van artificial intelligentie (ai). Het bedrijf beschikt over 58 algoritmen die de bedrijfsvoering voor bedrijven in verschillende branches moet verbeteren. De startup is gevestigd in Startup Village op het Amsterdamse Science Park.



Travis the Translator is ook aanwezig. Die startup maakt een slimme vertaalmodule op in een apparaatje op zakformaat dat gebruik maakt van ai. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars uit Rotterdam, Boston en Shenzhen.



iBand+ is de ontwikkelaar van een hoofdband met EEG-electrodes die de hersenactiviteiten tijdens de slaap meet. Het kan volgens de makers worden ingezet om de slaap te monitoren, te verbeteren en dromen te beïnvloeden.

Onera, uit Eindhoven ontwikkelt oplossingen voor het begrijpen en verbeteren van de gezondheid, zoals een strip met sensoren die tijdens de slaap metingen uitvoert.

Ato-gear, eveneens uit Eindhoven maakt oplossingen zoals sensoren in schoenzolen die de hardloper informatie geven over de landing van de voet. Het gaat om verschillende oplossingen waarbij sensortechnologie wordt gecombineerd met bewegingswetenschappen.

Bambi Medical maakt een huidvriendelijk draadloos apparaatje van zacht materiaal voor het monitoren van stress en pijn bij baby's. De oplossing is vooral gericht op prematuren.

LifeSense Group ontwikkelt allerlei zorgtoepassingen rondom wearables. Het bedrijf uit Eindhoven heeft een inmiddels een oplossing rondom een kleine draagbare sensor op de markt gebracht die vrouwen met blaasklachten moet helpen.