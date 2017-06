Sentiance haalt acht miljoen euro op

Het vers opgehaalde kapitaal moet dienen om de wereldwijde groei van het bedrijf te versnellen en marktleider te worden in zijn categorie, zo zegt het bedrijf in een persmededeling. Sentiance bouwt een zelflerend softwareplatform dat data van mobiele toestellen en wearables capteert via sensoren. Zo kan het gebruikers relevante en contextgevoelige informatie bieden. Zo stelde de Franse autobouwer Peugeot onlangs een concept car voor die met Sentiance-technologie was uitgerust. De wagen kan zijn gedrag en rijeigenschappen aan de chauffeur en de omstandigheden aanpassen. Daarna is er ook interesse uit de verzekeringswereld, de gezondheidszorg en de IoT-industrie.

Volta Ventures (Frank Maene) ziet alvast brood in het concept. Zij stoppen Sentiance acht miljoen euro toe om verdere prototypes van de technologie te ontwikkelen en nieuwe markten te bewerken. Bestaande aandeelhouders als Samsung, het fonds Qbic en het management (Toon Vanparys en Frank Verbist) nemen eveneens deel aan de kapitaalsronde. De enige nieuwe aandeelhouder die instapt is KPN Ventures.

Sentiance werd opgericht in januari 2015 en heeft kantoren in Antwepen, New York en Londen. Het bedrijf heeft nu een 45-tal werknemers, maar dat moeten er op korte termijn zestig worden.