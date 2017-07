Value Creation Capital investeert in Scalys

Scalys, opgericht in 2016 door ict-leverancier Sintecs, ontwikkelt, produceert en verkoopt zogenaamde high performance elektronica-modules. Deze modules met een grote rekencapaciteit worden ontwikkeld op basis van NXP-technologie en zijn gericht op applicaties voor internet of things, autonoom rijden, supercomputers, big data en security.

Value Creation Capital investeert vanuit haar TechNano Fund in de startup. Dat fonds is goed voor acht miljoen euro. Investeringen variëren tussen de tweehonderdduizend euro en 1,5 miljoen euro per bedrijf. De partijen maken niet bekend hoe groot de investering in Scalys is. Het Hengelose bedrijf stelt de investering te gebruiken om sneller te groeien.