SnapChat koopt start-up voor 33 miljoen euro

De Israëlische start-up is vier jaar oud en specialiseert zich in computer vision, realtime image processing, ontwikkeling voor smartphones en internationale marketing. Snap wil de studio in Israël open houden en deze op termijn uitbreiden. Momenteel werken er twintig mensen bij Cimagine Media, dat onder meer Coca-Cola als klant heeft.



SnapChat laat gebruikers elkaar foto’s sturen die gemakkelijk zijn op te leuken. Onderscheidende feature is dat die gedeelde plaatjes binnen enkele seconden automatisch gewist worden op de toestellen van ontvangers. Het sociale netwerk telt een relatief bescheiden aantal gebruikers van honderd miljoen mensen. In november 2016 maakte het bedrijf bekend naar de beurs te willen gaan waarbij het mikte op een waarde van maar liefst 25 miljard dollar.