KPN-aandeel in vaste telefonie neemt gestaag af

Tele2

De nummer twee provider in vaste telefonie bij bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers is Tele2. Het heeft momenteel een aandeel van 16 procent. Dat is een lichte stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. In het publieke domein is de positie van Tele2 opvallend: 52 procent van de overheidsinstellingen gebruikt deze provider. In het onderwijs is dit 20 procent en voor de zorg 11 procent.