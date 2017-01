Ziggo verhoogt snelheid kabel fors met EuroDocsis

Telecomleverancier Ziggo gaat naar eigen zeggen een stap verder dan glasvezel. Het bedrijf legt namelijk EuroDocsis 3.1, de Europese versie van docsis, aan in ons land. Via deze techniek zijn via de kabel symmetrische snelheden tot 1 gb/s mogelijk. Er kunnen zelfs snelheden van tien gbit/s per download en twee gbit/s per upload worden gerealiseerd, aldus de provider.

De symmetrische snelheden bij internet via de kabel worden behaald doordat het gehele spectrum voor het downloaden en uploaden wordt gebruikt. Bij het huidige kabelinternet is het spectrum verdeeld. Door deze verdeling is er momenteel op de kabel een hogere downloadsnelheid en een lagere uploadsnelheid beschikbaar. Met EuroDocsis 3.1 is er echter een veel hogere downloadsnelheid haalbaar, aldus het bedrijf.

IPTV Naast EuroDocsis 3.1 zou Ziggo ook nog eens kunnen overstappen naar het systeem dat door KPN (IPTV) wordt gebruikt. Ook hierdoor zou er al veel meer bandbreedte voor internet beschikbaar komen dan dat er nu is. Volgens een woordvoerder is het systeem aan Ziggo aangeboden en wordt het waarschijnlijk de volgende stap, het staat volgens hem ‘op de planning’. In februari van vorig jaar werd bekend dat Ziggo en Vodafone Nederland verder gaan als één bedrijf. De nieuwe provider met een vast en mobiel netwerk moet beter concurreren met bedrijven als KPN, T-Mobile en Tele2. Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo, heeft een joint venture met Vodafone opgericht om de nieuwe provider te creëren. Beide bedrijven krijgen de helft van de gezamenlijke onderneming in handen. Daarvoor heeft Vodafone een miljard euro betaald aan Liberty Global.

