ZTE schikt met Amerikaanse overheid

Chinese voorspoed

De telecommunicatie- en netwerkdienstverlener ZTE Corporation uit Shenzhen is net als zijn bekendere landgenoot Huawei een voormalig staatsbedrijf dat in zijn nationalistische naamgeving eveneens de Chinese trots uitdraagt. Waar de naam Huawei verwijst naar 'geweldig resultaat voor China' staat de naam ZTE voor Zhongxing Telecommunication Equipment; Zhongxing betekent dan vrij vertaald 'voorspoed voor China'.

ZTE (bijna zeventigduizend medewerkers) is vergelijkbaar met Huawei, maar wel een slag kleiner. Het bedrijf is sinds eind 2008 in Nederland actief en werkt met name nauw samen met KPN, waaraan het bijvoorbeeld modems levert. Ook is het een smartphoneleverancier en biedt het managed services rond telco-netwerken aan.