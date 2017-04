Nokia Networks beveiligt apparatuur met Clavister

Nokia Networks heeft haar focus op netwerkbeveiliging verscherpt en kiest oplossingen van gespecialiseerde partners om die apparatuur en infrastructuur te beveiligen.

'Hoewel deze order een bescheiden omzetwaarde vertegenwoordigt, is dit een belangrijk startsignaal voor de verkoop van de NetGuard-oplossingen van Nokia. Een succesvolle marktacceptatie hiervan vertegenwoordigt op de lange termijn substantieel omzetpotentieel voor ons', meldt Clavister in een toelichting.

Niels Pluijmen verantwoordelijk voor de verkoop van Clavister in Noord-Europa: 'We zijn enthousiast over deze order. Dit is een mijlpaal in onze samenwerking met Nokia en bewijst dat onze strategische focus op virtuele beveiliging vruchten begint af te werpen. Deze oplossing, die speciaal is ontwikkeld om te voorzien in de eisen van moderne netwerken, brengt ons in een unieke positie om een groter deel van de sdn/nfv-markt te bedienen.'

Clavister levert beveiligingsoplossingen voor vaste, mobiele en virtuele netwerkomgevingen. De organisatie levert het mkb, telecombedrijven en leveranciers van cloudoplossingen, verschillende beveiligingsoplossingen tegen steeds geavanceerdere aanvallen. Clavister is genoteerd aan de Nasdaq. Het Europese kantoor is gevestigd in de Duitse stad Hamburg. De Nederlandse markt wordt via partners bediend.