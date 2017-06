De Windt stapt over van BT naar Orange

Orange Business Services heeft, met ingang van 1 juli 2017, Fabrice de Windt aangesteld als senior vice president van Europa. De Windt zal de bedrijfsactiviteiten van de onderneming in heel Europa leiden.

Als voormalig algemeen direceur ceo van de Benelux bij BT, heeft De Windt uitgebreide wereldwijde communicatie- en it-ervaring. Daarvoor was hij aan de slag bij verschillende internationale bedrijven, waaronder BT, AT&T en HP. Hij leidde er 'business development'-organisaties, met name in de financiële sector. Zijn traject bij verschillende multinationals maken hem goed uitgerust om de Europese verkoop- en marketingorganisatie van Orange Business Services te leiden, zo stelt het bedrijf in een persbericht.

‘Het is cruciaal om te blijven innoveren en teams in staat te stellen om de beste oplossingen te vinden voor internationale organisaties en hun zakelijke doelstellingen’, aldus De Windt. ‘Ik heb veel zin om het Europese team te leiden en kijk ernaar uit om onze klanten te helpen bij hun digitale transformatie op alle markten.’

Orange Business Services is de afdeling van Orange die zich wijdt aan B2B-diensten. Het bedrijf heeft zo’n 21.000 medewerkers en biedt telecomdiensten aan, maar ook ict-applicaties en -diensten.