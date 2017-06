Aantal IoT-aansluitingen groeit boven verwachting

De telecomsector investeert doorlopend in de kwaliteit en de snelheid van vaste en mobiele netwerken. Hiermee wil het een beter bereik en hogere netwerksnelheden bewerkstelligen. Ook biedt het kansen voor nieuwe toepassingen, zoals het internet of things.

Uit het onderzoeksrapport van Nederland ICT blijkt dat de telecomsector vorig jaar 2,2 miljard euro investeerde in haar netwerken. Hiermee blijven de investeringen van 2016 vrijwel gelijk aan die van 2015. Door die investeringen neemt de snelheid van vaste internetverbindingen toe. Dit resulteert in een groei in het aantal abonnementen in een hogere snelheidsklasse. Inmiddels heeft negentig procent van de Nederlandse huishoudens toegang tot een internetverbinding van honderd megabyte per seconde of meer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015.

Ook het mobiele datagebruik blijft groeien in Nederland. Het rapport meldt dat het aantal verbruikte megabytes binnen mobiele abonnementen in 2016 met 61 procent is gestegen. In totaal gebruikten we 172.138 Terabyte aan mobiele data. Dat is gemiddeld 32 megabyte per Nederlander per dag.

Op het gebied van telefonie wordt een groei van vier procent in het aantal mobiele belminuten geconstateerd. Die toename gaat volledig ten koste van vaste belminuten.