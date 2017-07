Mitel koopt ShoreTel voor UC-clouddiensten

Mitel stelt dat de vraag naar cloudgebaseerde communicatieoplossingen toeneemt. Daarom hanteert het een ‘move-to-the-cloud’-strategie voor de unified communications-markt. Door ShoreTel over te nemen, kan de Canadese leverancier klanten nieuwe cloud-oplossingen en -applicaties aanbieden. Dit is in lijn met de bedrijfsfocus om uit te breiden op de uc-markt. Zo nam het eerder deze maand de unified communications-tak van Toshiba over.

De bedrijfsnaam ShoreTel verdwijnt, de gecombineerde organisatie blijft actief onder de naam Mitel.



Het hoofdkantoor is gevestigd in het Canadese Ottawa. Het medewerkersaantal komt uit om 4.200. Mitel-ceo Rich McBee blijft de leiding houden en Steve Spooner blijft actief als cfo.