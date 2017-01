Brunel verzorgt ICT-infrastructuur SNN

In het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) werken de drie noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen samen op ruimtelijk en economisch gebied. De samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Binnen het SNN hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen sinds 2007 een belangrijke adviesrol. De standplaats van het verband is Groningen.

Het beheer van de it- en telefonie-infrastructuur lag sinds medio 2012 bij Iass. Na een nieuwe aanbesteding heeft Brunel vanaf begin dit jaar het stokje van Itass overgenomen. Het tweejarig contract kan twee keer met een periode van twee jaar worden verlengd. De waarde bedraagt bijna zestigduizend euro per jaar. Er gaat geen personeel van Itass, dat nu het beheer doet, over naar Brunel.