Nováccent verzorgt ICT-security bij RDW

De periodieke kwetsbaarhedenscans zorgen ervoor dat kwetsbaarheden van de websites tijdig worden gesignaleerd en verholpen. De penetratietesten maken inzichtelijk of de websites bestand zijn tegen aanvallen van hackers. RDW heeft een uitgebreid selectietraject doorlopen, waarbij de deelnemende partijen in de praktijk moesten aantonen dat zij over de juiste expertise en ervaring beschikken. Uiteindelijk viel de keuze van de Rijksdienst dus op Nováccent.

Ict-dienstverlener Nováccent, specialist in it-security, heeft kantoren Amersfoort, Waalre, The Hague Security Delta en Gorredijk. Het bedrijf is opgericht in 2002 en telt ongeveer honderd medewerkers.