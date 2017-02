OCW-diensten steken 36 miljoen in ICT-inhuur

DUO

De aanbesteding voor het Nationaal Archief, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en de Onderwijsraad is gewonnen door Cimsolutions (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), Ordina, KPN en Fast Flex (totale waarde: zes miljoen euro).

De opdracht van het Bestuursdepartement OCW en de Erfgoedinspectie is volgens Consultancy.nl gewonnen door Cimsolutions (in combinatie met VKA), Brunel, en Capgemini (in combinatie met Dunit) en Atos (totale waarde: achttien miljoen).

Naast deze drie aanbestedingen waren er ook twee aanbestedingen voor de vestigingen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen en Zoetermeer, meldde Computable al eerder. Die zijn met circa zestig miljoen euro per jaar veruit de grootste afnemer.