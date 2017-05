OGD wint omstreden Gelderse tender

Presentatie

Aanleiding voor de rechtszaak was de matige score die KPN bleek te hebben gekregen voor haar presentatie van de uitwerking van de plannen voor het overnemen van het infrastructuur- en werkplekbeheer bij de provincie. Deze presentatie werd beoordeeld door een team van zes deskundigen, waarbij vier van de zes een onvoldoende gaven. Het telecombedrijf meende dat de presentatie in samenhang met de offerte had moeten worden beoordeeld en dat de score daardoor hoger had moeten uitvallen. Bovendien was er volgens het bedrijf sprake van een subjectieve beoordeling die op gespannen voet staat met een objectieve gang van zaken bij een aanbesteding.



De provincie reageerde door de stellen dat uit de aanbestedingsdocumenten volgt dat de presentaties op zichzelf beoordeeld zouden worden en dat bij onduidelijkheden of incompleetheden niet kon worden teruggegrepen op of verwezen naar de ingediende offerte. De rechtbank oordeelde dat de provincie terecht verwijst naar de aanbestedingsdocumenten waaruit blijkt dat de presentatie een subgunningscriterium op het gebied van kwaliteit is. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat KPN te laat is met klagen over het subjectieve karakter van dit criterium.