Misco verliest kort geding IWR2016 LAM

Misco voerde twee weken geleden in de rechtbank aan dat de winnende partijen - Centralpoint, Protinus IT en de combinatie Bechtle/Buyitdirect - met name op het gebied van Apple-producten inschrijfprijzen hebben gehanteerd die niet realistisch zijn. Van Apple is bekend dat het geen kortingen geeft op vaste prijzen, of alleen in bijzondere omstandigheden (rond kerst of de invoering van een nieuw product), aldus Misco. Volgens bronnen dicht bij de aanbesteding IWR2016 hebben de drie genoemde partijen tijdens de zitting afdoende aangetoond dat dit niet klopt. Zij kunnen wel kortingen op Apple-producten doorrekenen.

Ook meende Misco dat Bechtle en Protinus, omdat ze geen geautoriseerde wederverkoper zijn van Apple, niet voldoen aan de gestelde eisen in het bestek van IWR2016. De rechter kon ook in dit bezwaar niet meegaan omdat beide partijen werken met geautoriseerde onderaannemers.