Game voor jongeren met gedragsproblemen

Er zijn al zogenoemde serious games om angsten en depressies aan te pakken, maar dit spel is volgens de betrokkenen uniek omdat het gericht is op een specifieke doelgroep van jongeren met gedragsproblemen. Peeters onderzocht voor haar promotietraject jongeren tussen de 12 en 16 jaar in het speciaal onderwijs die veel last hadden van gedragsproblemen. 'Ze hadden moeite om hun gedrag te controleren en raakten daardoor ook eerder aan de alcohol of drugs.' Volgens de onderzoeker zijn de standaard cognitieve trainingen saai, en moeten ze vaak herhaald worden. 'Die jongeren hebben vaak al een aandachts- en motivatieprobleem, dus het lukt echt niet om ze achter de computer te krijgen en te houden.’



Om hun aandacht erbij te houden, kwam ze met het idee voor een computerspel dat samen met de gamestudio is uitgewerkt tot The Fling. Dat spel richt zich specifiek op zelfcontrole, Peeters: 'Ik wilde een game met een goed verhaal. Het idee is: 'boy meets girl', met een knipoog zodat het aanspreekt voor zowel jongens als meisjes. In het spel speelt de jongen bijvoorbeeld op een gitaar voor het meisje en je ziet tekstballonnetjes langskomen als ze elkaar berichtjes sturen.’ Ze hoopt dat jongeren het spel spelen zonder dat het voelt als een verplichting, maar is zich ervan bewust dat de uitdaging groot is. 'Het aanbod van games is enorm en het niet eenvoudig is om jongeren voor lange tijd te boeien.'