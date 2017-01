‘De patiënt als partner’ hoofdthema Zorg & ICT

'Door technologische toepassingen, zoals gezondheidsapplicaties en digitale communicatie, zijn mensen steeds meer in staat de regie over hun eigen gezondheid en medisch proces in handen te nemen. Men wordt mondiger, stelt meer eisen en heeft hogere verwachtingen van de zorg. De rol van de patiënt verandert en daarmee ook de rol van zorgprofessionals', licht Paul Verdult, hoofdverantwoordelijk voor de marktpositie van Zorg & ICT toe.



Hij vervolgt: 'Zorgprofessionals moeten handelen vanuit de behoefte van patiënten en als een partner met hen samenwerken. Dat vraagt om aanpassingen in de technische infrastructuur van een zorginstelling. Wij willen bezoekers inspireren, informeren en hen op weg helpen met de juiste praktische handvatten.'



Tijdens de vakbeurs worden er zo'n zestig kennissessies gehouden. De beursvloer telt ongeveer 160 exposanten die nieuwe technologieën tonen, ingaan op specifieke vragen over innovatie en, in het FutureLab presenteren start-ups in de zorg-ict zich aan de markt.