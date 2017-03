EntrD en Zapphire beschermen patiëntdata in EPD

Privacy in EPD-systeem

EntrD biedt met Datafactory een oplossing die persoonsgegevens eenvoudig anonimiseert. De tool werkt database-onafhankelijk en is toe te passen op de hele softwareketen. Na anonimisering zijn persoonsgegevens veilig te gebruiken voor test- en analysedoeleinden, in lijn met de privacywetgeving. ‘Wij zagen hetzelfde dilemma bij ziekenhuizen als Zapphire’, zegt Eric Hoefman van EntrD. ‘Enerzijds is er de groeiende behoefte om software, zoals een nieuw ZIS of EPD, goed te testen met behulp van bestaande patiëntgegevens. Anderzijds bestaat de privacywetgeving die dit verbiedt. En natuurlijk willen zorginstellingen de privacy van hun patiënten zorgvuldig beschermen. Onze tool maakt beide mogelijk.’

In samenwerking met Zapphire heeft EntrD haar tool nu aangepast voor het specifieke datamodel van ChipSoft HiX. Van Dijk: ‘Samen met EntrD nemen wij onze klanten straks een extra zorg uit handen, namelijk: hoe testen we veilig zonder de privacy van onze patiënten te schenden? Dit is voor ChipSoft HiX-gebruikers straks heel gemakkelijk.’