Martens wint prijs voor digitale dermatologie-hulp

Doctorpreneur 2015 Joris Arts (rechts) feliciteert Herm Martens met zijn benoeming tot doctorpreneur 2016 op de vakbeurs Zorg & ICT 2017.

De prijs is uitgereikt door MobileDoctors. Die groep van medisch specialisten richt zich op innovatie in de zorg. Zij reikten voor de tweede keer de publieksprijs uit aan een zorgaanbieder die zich nadrukkelijk profileert op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De prijs is uitgereikt tijdens de vakbeurs Zorg & ICT die 14 tot en met 16 maart 2017 plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht.



Martens is als dermatoloog verbonden aan het UMC Maastricht en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij runt daarnaast zijn eigen start-up www.digitaledermatoloog.nl. Daar kunnen patiënten via een internetportal in contact treden met aangesloten huisartsen en dermatologen. Martens: 'Ik merkte in mijn omgeving de behoefte om snel een antwoord te krijgen op vragen over de huid. Het liefst via een appje of e-mail.' Hij ontwikkelde samen met ontwikkelaar Re:public een beveiligd platform waar patiënten via een smartphone of computer een vraag aan hun arts kunnen stellen.



Het digitale platform moet voorkomen dat mensen onnodig naar een specialist gaan en zorgen voor tijds- en kostenbesparing voor zowel patiënten als zorgverleners. Martens benadrukt dat binnen zijn digitale platform de communicatie tussen patiënt en zorgexpert (huisarts of een dermatoloog) leidend is.