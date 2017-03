Security in zorg loopt achter op banken en overheden

Geen IT-budget

Een andere veelgenoemde oorzaak voor datalekken en onvoldoende beschermde gegevens is (het gebrek aan) geld. De komst van de privacywet GDPR in mei 2018 zou volgens de experts een impuls moeten zijn om wel tot een volledige beveiliging van de it in zorginstellingen te komen, omdat de boetes voor datalekken vele malen hoger zijn dan de uitgaven aan it.



Een andere ontwikkeling die mogelijk het tij kan keren, wordt genoemd door Maurice Drost. Hij stelt dat ziekenhuizen gebruik zouden moeten maken van al bestaande en goedkope opensourcesecurity-oplossingen zoals de Google Authenticator. Een toehoorder uit het publiek, werkzaam bij de Rijksoverheid, wijst er op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een infrastructuur moet creëren, onder andere met een beveiligde datacenter dat uitwisseling over een veilig netwerk tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk moet maken. ‘Hierdoor is er binnen de Nederlandse zorg goedkoper in te kopen en gebruikt elke instelling dezelfde instrumenten die allemaal beveiligd zijn.’