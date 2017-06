Main Capital investeert in groei Verklizan

Investeerder Main Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in de zorgsoftwareleverancier Verklizan, een leverancier van cloudsoftware voor personenalarmering en zorg op afstand. Het bedrijf uit Sliedrecht telt ruim zestig medewerkers en is actief in Nederland, Duitsland, Engeland, Zweden, Frankrijk en Spanje.

Verklizan claimt internationaal zo'n driehonderd klanten te bedienen. Middels het UMO-platform, waar ook talloze partners hun producten en applicaties op aansluiten, worden circa 1,1 miljoen mensen dagelijks gemonitord op gezondheidskenmerken, signaleringen en acute noodsituaties (alarmering). Mede door deze met zorg ondersteunende technologie kunnen hulpbehoevenden langer zelfstandig thuis blijven wonen. Voorbeelden van klanten die gebruik maken van het UMO-platform zijn Sensire (Nederland), Rode Kruis (Duitsland), Centra Pulse (Engeland) en DoroCare ARC Malmo (Zweden). Main Capital zal Verklizan ondersteunen in de verdere internationale groei van het bedrijf. Daarnaast komt de nadruk te liggen op het versterken en uitbreiden van het productportfolio, onder meer door selectieve (internationale) acquisities.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6043928). © Jaarbeurs IT Media.

