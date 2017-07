13 GGZ’s houden mijnQuarant-EPD bij PinkRoccade

Nieuwe wet- en regelgeving

In de samenwerking tussen GGZ-instellingen en PinkRoccade GGZ ligt de nadruk op gebruikersgemak, rechtmatige zorg, samenwerkingen, koppelvlakken, apps en het vergroten van de mogelijkheden in de backoffice om in te spelen op de variëteit in de inkoopafspraken met verzekeraars en gemeenten. Van alle 89.000 GGZ-medewerkers in Nederland werken er 33.000 medewerkers met mijnQuarant.

‘De GGZ-markt is sterk in ontwikkeling en moet voldoen aan veel nieuwe wet- en regelgeving’, meent Michiel Walsteijn, managing director bij PinkRoccade GGZ. ‘Daarnaast moet het inspelen op een grotere behoefte aan informatieveiligheid en privacy. Dat is juist het gebied waar wij sterk in zijn. De komende periode gaan we de nieuw ontwikkelde functionaliteit van de mijnQuarant-suite bij onze klanten implementeren en gaan we het casusgestuurd werken verder optimaliseren en doorontwikkelen.’