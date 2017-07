Philips ziet licht in echografie

Overnamepad

Philips is al een tijd op overnamepad. Zo kocht het bedrijf eerder voor 1,9 miljard euro het Amerikaanse Spectranetics, dat specialist is in vaatchirurgie-apparatuur. Ook de eveneens uit de VS afkomstige startup CardioProfilic, dat katheters biedt om bloedproppen tegen te gaan, en het Britse Health & Parenting, dat apps voor (toekomstige) ouders maakt, zijn aan het portfolio toegevoegd.

Philips bracht vorig jaar zijn verlichtingsdivisie als zelfstandig bedrijf naar de beurs en stootte onlangs dochterbedrijf Lumileds, dat verlichtingscomponenten maakt, af.