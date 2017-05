Fieber neemt klantenbestand Darico ICT over

Van de overeenkomst zijn geen financiële details bekendgemaakt. Ook wil Fieber geen namen noemen van klanten die het overneemt. 'Dat kan ik niet doen omdat dat niet met hen is overlegd', meldt een woordvoerder aan Computable. Ze laat wel weten dat het gaat om een aantal grote klanten verspreid over Nederland.



Fieber is gespecialiseerd in ict-diensten voor het mkb. Het gaat om internet-, telefonie- en clouddiensten. Het adviseert mkb-bedrijven die zonder veel ict-kennis binnen de eigen organisatie voordelen willen halen uit een flexibele ict-infrastructuur.



Fieber is een snelgroeiend bedrijf dat in 2016 is genomineerd voor de Deloitte Technology Fast50. Dat is een verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Het bedrijf bestaat uit ongeveer 25 mensen en heeft vestigingen in Joure en Amstelveen. Het werkt samen met partners voor klanten verspreid over heel Nederland.