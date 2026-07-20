Ormer ICT beste werkgever in de ict-branche

De Schiedamse it-dienstverlener Ormer ICT is de beste werkgever voor ict’ers in de ict-branche. Het Groene Hart Ziekenhuis is de beste werkgever voor ict’ers bij eindgebruikers en Ictivity is de beste ict-opleider. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse Computable-onderzoek naar werkgevers en opleiders.

Het werkgeversonderzoek wordt uitgevoerd door Enigma Research en laat zien hoe ict’ers over hun werkgever denken. Werkgevers zijn onderverdeeld in de categorieën ict-branche en eindgebruikers. Daarnaast worden aanbieders van ict-opleidingen en -cursussen beoordeeld door deelnemers. Alle resultaten zijn te lezen in de nieuwste editie van het Computable e-zine.

Beste werkgevers ict-branche

De it-dienstverlener Ormer ICT stijgt van de tweede plaats in 2025 naar de eerste plek dit jaar. De overall waardering voor het bedrijf uit Schiedam steeg van 9,66 in 2025 naar 9,87 in 2026.

In totaal scoorden acht bedrijven een 9 of hoger, waar dat er in de vorige editie nog dertien en het jaar daarvoor twintig waren. Een aanzienlijke daling dus.

Lees meer over de scores van ict-werkgevers op zestien deelaspecten en vijftien stellingen in het e-zine Career Guide.

Beste werkgevers eindgebruikers

Bij de werkgevers die niet tot ict-branche behoren (de ‘eindgebruikers’) is het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda de winnaar. Deze organisatie scoorde als enig in de top tien boven de 9.

Lees meer over de scores van niet-ict-werkgevers op zestien deelaspecten en vijftien stellingen in het e-zine Career Guide.

Beste ict-opleiders

Het opleidersonderzoek van Enigma Research laat zien hoe Computable-lezers die een ict-gerelateerde opleiding, training en/of cursus hebben gevolgd over hun opleider denken. Acht van de tien best beoordeelde opleiders scoren boven een 9. Ictivity voert dit jaar de lijst aan.

Lees meer over de scores van niet-ict-werkgevers op vijftien deelaspecten in het e-zine Career Guide.