Intel investeert in IoT-navigatiebedrijf Here

Mobileye

Eerder deze week werd bekend dat Here een partnerschap aangaat met het Israëlische Mobileye, een specialist op het gebied van machine learning, data-analyse en locatie- en kaarttechnologie. ‘We bouwen een wereldwijde hd-kaart die de standaard moet worden voor zelfrijdende auto’s en andere IoT-toepassingen die informatie nodig hebben over specifieke locaties’, zei ceo van Here Edzard Overbeek hierover.

Kaartenbedrijf Here is een concurrent van TomTom en Google Maps en is de doorontwikkeling van Navteq toen het onderdeel werd van Nokia. De Finnen maakten er Nokia Maps van en gaven het in 2012 de nieuwe naam Here. Het bleef bij de Nokia-verkoop aan Microsoft een zelfstandig bedrijf onder Nokia Corporation. In de zomer van 2016 kochten Daimler, BMW en Audi voor 2,8 miljard euro. De autofabrikanten willen Here naar eigen zeggen niet voor zichzelf houden, maar er een platform van maken voor bedrijven, overheden en consumenten. De Nederlander Edzard Overbeek moet die positionering begeleiden. Hij is in maart 2016 als ceo bij Here gestart, na eerder jarenlang bij Cisco te hebben gewerkt.