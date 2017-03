Gezocht: succesvolle ICT-projecten in de zorg

Awards

In het Computable Awards-traject passeren de beste projecten in de zorg, overheid, onderwijs, het grootbedrijf en het mkb de revue tijdens verschillende presentatiemomenten voor een projectjury. Daarnaast wordt er ook een award uitgereikt in de categorie Digital Innovation of the Year. Hiervoor komen projecten in aanmerking die draaien om een digitale transformatie, of waarin ontwikkelingen als virtual of augmented reality, artificial intelligence, robotica, sensoren en internet of things centraal staan. De prijs gaat naar de eindgebruikersorganisatie waar het project is gedraaid. Deze prijs werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt en ging toen naar Philips Healthcare.