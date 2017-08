SpamExperts in handen van SolarWinds MSP

SpamExperts biedt een (cloud)oplossing voor de spam- en virusfiltering en archiveren van e-mails. Het bedrijf is in 2005 opgericht en beschikt daarnaast over een tweede kantoor in het Roemeense Boekarest. De oplossing wordt gebruikt door managed service providers (msp's), internetproviders (isp's), telecombedrijven en it-dienstverleners.

SolarWinds MSP heeft zeventien kantoren wereldwijd, met het hoofdkantoor in het Amerikaanse Durham (North Carolina). In Nederland beschikt het bedrijf over kantoren in Almere en Utrecht. Het bedrijf nam vorig jaar LogicNow over.