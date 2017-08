Equinix-klanten krijgen toegang tot SAP

‘De huidige stijging van cloudgebruik zorgt wereldwijd voor een toename van het aantal multicloud-applicaties’, zegt Michiel Eielts, managing director Benelux bij Equinix. ‘Door de samenwerking met SAP kunnen we nu zakelijke klanten helpen om de ontwikkeling van hybride- en multi-cloudoplossingen te bespoedigen.'



In eerste instantie krijgen gebruikers van Equinix Cloud Exchange toegang tot SAP Hana Enterprise Cloud en SAP Cloud platform, die dienen als IaaS- en PaaS-oplossingen. In de nabije toekomst zullen Equinix en SAP ook SAP SuccesFactors, SAP Hybris en SAP Ariba beschikbaar maken.



Equinix, dat onlangs weer een datacenter op het Amsterdamse Science Park opende, is actief in vierenveertig markten, verspreid over vijf continenten. De Amerikaanse onderneming is opgericht in 1998.