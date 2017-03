Unica bouwt datacenter op ICT-campus Veenendaal

Kanttekeningen

De aankondiging van het datacenter komt enkele weken na het nieuws dat de lokale rekenkamer de ambities van de ICT-campus Veenendaal onrealistisch noemde. ‘De leiding wat betreft de ontwikkeling van de campus ligt hiervoor bij de gemeente. Ze moet de verschillende (markt)partijen bij elkaar brengen en knopen door hakken wat betreft de richting die de campus op moet gaan’, stelden de onderzoekers destijds.



Woordvoerder Reinke Oorbeek benadrukt dat de komst van het datacenter in nauw overleg met de gemeente tot stand komt. Ook geeft hij commentaar op het in februari 2017 gepubliceerde onderzoek. ‘De onderzoekers hebben enkel de periode tot eind 2015, begin 2016 meegenomen. Dit terwijl de campus juist in 2016 een boost heeft gekregen. Het is op zachts gezegd een bijzondere gang van zaken dat zo’n rapport dan pas in 2017 naar buiten komt.’