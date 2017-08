DMP vernieuwt dataplatform Klaverblad Verzekeringen

Open aanpak

‘Met deze nieuwe omgeving zijn we beter in staat om in te spelen op de actuele verplichtingen, eisen en behoeften rond data’, aldus Lubbers. ‘Storage is flexibel toe te wijzen aan verschillende typen toepassingen en data is sneller en beter beschikbaar. We zijn veel beter beschermd tegen calamiteiten en zijn heel snel weer operationeel. Ook zijn we minder tijd kwijt aan beheer.’



‘Wij kijken uit naar de samenwerking met Klaverblad. De verzekeraar gaf heel concreet aan waar het bedrijf naar op zoek is voor zijn datamanagement, zonder direct te kiezen voor bepaalde merken of technologieën’, zegt accountmanager Ian Koch van DMP. ‘Deze open aanpak bood ons de mogelijkheid om een optimale ‘best-of-breed’ oplossing samen te stellen, waarmee Klaverblad zijn datamanagement naar een hoger plan kan brengen.’



DataManagement Professionals levert onder meer complete cloudoplossingen voor back-up en disaster recovery. Daarnaast werkt DMP met bewezen producten van CommVault, Dell, NetApp, Pure Storage, Tegile Systems en Nimble Storage. De onderneming, opgericht in 2007, is gevestigd in Zeist.