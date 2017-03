Google-diensten plat door storing in Chrome

De ontwikkeling van QUIC bevindt zich nog in een experimentele fase. Gebruikers die slachtoffer zijn van de storing melden via Allestoringen.nl dat de diensten weer werken nadat ze het protocol hebben uitgeschakeld.



Volgens bezoekers van de website over storingen kan QUIC uitgeschakeld door chrome://flags/ te bezoeken in de browser, en daar de toepassing QUIC uit te schakelen. Ook is de storing te 'omzeilen' door een andere browser te gebruiken.



Google laat in een korte reactie weten dat engineers onderzoek doen naar 'een probleem waardoor een klein aantal gebruikers in Europa geen verbinding krijgt met sommige Google-diensten.'