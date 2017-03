Mconomy Group lijft Let’s Talk in

Mconomy Group uit Nieuw-Vennep heeft Let’s Talk overgenomen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Let’s Talk is een softwareontwikkelbedrijf uit Breda dat gespecialiseerd is in omnichannel-maatwerkoplossingen voor onder andere telecombedrijven en verzekeringsproducten. Mconomy levert mobiele accessoires aan telecomoperators en winkels in de Benelux. Beide bedrijven komen uit Breda.

Let’s Talk is opgericht in 2013 en telt twaalf medewerkers. Klanten zijn onder meer Media Markt, PCS en de Nederlandse Spoorwegen. Mconomy is opgericht in 2002 en levert mobiele accessoires in de Benelux, zowel on- als offline. Het bedrijf werkt samen met onder andere T-Mobile, Vodafone, Media Markt, Telenet, Base en Bol.com. Mconomy wil met de overname van Let's Talk haar klanten en leveranciers een bredere dienstverlening bieden. Daarnaast wil het bedrijf ook buiten de Benelux groeien.

