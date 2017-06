Zeven luchthavens organiseren hackathon

Deelnemers zijn vrij om de beschikbare api's (application programming interface) en datasets te gebruiken, onder meer voor indoornavigatie en vlucht- en wachttijden. Ontwikkelaars worden daarbij uitgedaagd om verder te kijken dan de standaard mobiele toepassingen en boekingssites. Door data met elkaar te delen, willen de luchthavens hun samenwerking verder optimaliseren en het gebruik van open data stimuleren, aldus Schiphol.

Tijdens eerdere hackathons georganiseerd door de luchthavens, zijn toepassingen bedacht die verder ontwikkeld zijn en ook daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Zo vertrouwt Fraport op Franky the Chatbot, een Facebook-chatbot die vragen van reizigers beantwoordt. Schiphol werkt op dit moment aan de implementatie van Timeflies, een concept dat bedacht is tijdens de Dutch Open Hackathon 2016. Timeflies biedt reizigers actuele informatie over wacht-, vlucht- en reistijden.

De zeven luchthavens die deelnemen aan de hackathon - die gehouden wordt op ‘neutraal' terrein in Berlijn - verwerken gezamenlijk 294,2 miljoen passagiers op jaarbasis. In ongeveer veertig procent van de gevallen gaat het vliegreizen waarbij een overstap gemaakt wordt. Naast de zeven luchthavens zijn Sita en Kone als technologische partners verbonden aan de hackathon en stellen api's beschikbaar. T-Systems en ACI Europe zijn aan de hackathon verbonden als it-ondersteunende partners.

De hoofdprijs is een volledig verzorgde reis naar het grootste Europese startupevenement Slush in het verschiet. Dat vindt plaats van 30 november tot 1 december in Helsinki.