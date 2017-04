Cegeka, KPMG en Microsoft zijn blockchainpartners

Cegeka is naar eigen zeggen deskundig op het gebied van verschillende blockchaintechnologieën, waaronder Corda, Ethereum, Hyperledger, MultiChain en Ripple. Microsoft levert op haar beurt de it-infrastructuur. Het bedrijf heeft zijn publieke cloudplatform Azure klaargestoomd voor nieuwe blockchaintoepassingen met onder meer opties voor compliance en automatische versleuteling. KPMG ten slotte levert de kennis en expertise die de consultant heeft van de sectoren waarin blockchain een belangrijke rol kan gaan spelen.



De drie partijen zijn tot nu toe bezig met drie concrete projecten, vertelt Dennis de Vries van KPMG. Hij is binnen het consultancybedrijf verantwoordelijk voor de blockchaindivisie.

‘Naast gezamenlijke trainingen bij bedrijven richten we ons op pensioenen, het pgb en de trustsector. Zo hebben we tijdens de Dutch Blockchain Hackathon van eind februari meegedaan in de categorie The Future of Pensions en zijn we bezig met een blockchainpilot bij de gemeente Amsterdam inzake het pgb. In de trustsector hebben we onlangs de eerste stappen gezet.’