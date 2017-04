TV-wetenschapper/futurist Chriet Titulaer overleden

Chriet Titulaer, geboren in het Limburgse Hout-Blerick, was tussen 1969 en 1990 veel op televisie te zien. Hij begon zijn televisiecarrière als medepresentator en commentator van historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 (samen met Henk Terlingen, 'Apollo Henkie') en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981.

Begin jaren '80 begon Titulaer zijn eigen mediaproductiebedrijf Chriet Titulaer Producties BV en werkte hij veel voor Teleac en de TROS. Hij produceerde populair-wetenschappelijke programma's als TROS Wondere Wereld en televisiecursussen over sterrenkunde en het meteorologie. Zijn typerende 'tuinkabouter'-baard in combinatie met zijn Limburgse tongval maakte hem als tv-persoonlijkheid zeer herkenbaar.

Hij was medeoprichter van futuristische projecten als Huis van de Toekomst, Kantoor van de Toekomst en Ziekenhuis van de Toekomst. Het project Hotel van de Toekomst in Houten strandde vanwege de te hoge kosten. In 1986 organiseerde hij de ruimtevaartmanifestatie Space '86 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Titulaer schreef ook verscheidene populair-wetenschappelijke boeken over techniek, ruimtevaart, weer- en sterrenkunde en computers en ict. Een aantal voorspellingen, die Titulaer in de jaren tachtig deed, zijn later uitgekomen, zoals de grote rol voor glasvezel, in combinatie met een digitale snelweg, en het telewerken. Over deze laatste voorspelling is zijn samen met Niek de Kort gepubliceerde uitgave over het Kantoor van de Toekomst, dat begin 1992 open ging, bijvoorbeeld nog zeker lezenswaardig. .

Volgens dagbladverbleef Titulaer de laatste jaren in een privé-verzorgingshuis in Driebergen.