Virtual reality ontsluiten met rugzak-pc HP

Modale Excel- of Word-adepten zijn niet meteen de eerste doelgroep waar HP aan denkt voor zijn nieuwe Z VR Backpack. Het bedrijf mikt vooral op gebruikers in productdesign, architectuur, de gezondheidszorg, first responder training, de auto-industrie en entertainment. Ook klanten kunnen er hun voordeel mee doen, zegt de pc-bouwer, want ‘vr creërt waanzinnige ervaringen voor klanten - van het vernieuwen van winkelervaringen in autoshowrooms tot de manier waarop ziekenhuizen personeel trainen’.

Om ondernemingen van het potentieel te overtuigen, opent HP later dit jaar dertien ‘immersion centers’, in Palo Alto, Houston, Boise, Fort Collins, Stockholm, Londen, Parijs, Barcelona, Boeblingen, Peking, Sydney, Tokio en Singapore. De bedoeling hiervan is om klanten een meeslepende ervaring te geven met HP vr-technologie en hen te leren hoe vr in hun bedrijven toegepast kan worden, bijvoorbeeld om werkprocessen te stroomlijnen.

Daarnaast introduceert HP ook Project Mars, een wereldwijd project dat met behulp van vr een beeld schetst van hoe Mars eruit zal zien met één miljoen bewoners. Ingenieurs, architecten, ontwerpers, artiesten en studenten hebben gebouwen, voertuigen, boerderijen en kleding aangepast aan het klimaat en de atmosferische uitdagingen. Het project bevordert werk dat oorspronkelijk voor 2030 uitgevoerd moest worden door Fusion en de Nasa om de mogelijkheden voor een toekomst op Mars te kunnen realiseren.