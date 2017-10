PCI neemt clouddienstverlener Tarq over

Leverancier van digitale werkplekken PCI Nederland neemt clouddienstverlener Tarq over. Hiermee verrijkt PCI zijn bestaande cloudaanbod met onder meer een private cloud-omgeving en een calamiteit- en uitwijkservice. Daarnaast haalt PCI met de overname van Tarq specialistische kennis binnen op het gebied van digitale werkomgevingen, onder meer in de vorm van snellere implementatietrajecten.

Het is de derde overname van PCI Nederland dit jaar nadat eind 2016 ABN Amro grootaandeelhouder werd van PCI. In februari werd CB Groep ingelijfd, gevolgd in maart door de overname van Bouman KantoorTotaal. De afgelopen jaren deed PCI in totaal tien overnames waarmee het personeelsbestand nu gegroeid is naar 340 medewerkers.

Private cloud van Tarq

Tarq is een Nederlandse clouddienstverlener die vanuit datacenters in Zoetermeer en Amsterdam managed desktop-, server-, cloud-, infrastructuur-, backup- en uitwijkdiensten aanbiedt. De medewerkers van Tarq worden onderdeel van de it-tak van PCI Nederland. Het huidige werkplekautomatiseringsaanbod van PCI is gebaseerd op de open, publieke cloud en dat wordt nu uitgebreid met de beschermde, private cloud van Tarq. Ook de calamiteit- en uitwijkservice van Tarq gaat deel uitmaken van het PCI-aanbod.

‘Deze overname past goed in de groeiambities van PCI Nederland’, meent Bas Kamphuis, eigenaar van PCI Nederland. ‘Waar we van origine een landelijke leverancier van printoplossingen waren, hebben we ons de laatste jaren ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de digitale werkplek en de digitalisering van documentstromen.’