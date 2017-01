Op Orde verbetert administratie RWSF

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van RWSF met de software zijn het sneller en vollediger verwerken van de ontvangen informatie en het terugdringen van de administratieve werkzaamheden. Daarnaast moet het de werktevredenheid onder de werknemers verhogen en een betere informatievoorziening aan klanten mogelijk maken.

'Op Orde helpt RWSF om tijdrovende processen te digitaliseren en om zaken in kaart te brengen', aldus Jordy Wijkniet van de dienstverlener. 'Door onder andere urenregistratie en incidentmeldingen via Op Orde in te dienen, is RWSF in staat sneller te schakelen en te communiceren met klanten en tussen collega’s.' Op Orde ontwikkelt meerdere apps die RWSF op locatie kan inzetten.

In 2013 richtte Jeroen Lugte samen met Rick van der Hel ict-bedrijf Op Orde op. Het bedrijf biedt een softwareplatform voor het eenvoudiger registreren en uitvoeren van taken op locatie. Gemeentelijke diensten als Toezicht en Handhaving zijn de voornaamste gebruikers van het softwareplatform maar er zijn ook klanten als de provincie Zuid-Holland, de gemeente Oss en de Omgevingsdienst Utrecht.