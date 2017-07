WEC Lines vervangt AS/400-oplossing door Thinkwise

ThinkWEC

Aanvankelijk koos WEC Lines voor een zogeheten testdrive met Thinkwise. Tijdens dit kosteloze traject zijn de businessprocessen geanalyseerd, om vervolgens binnen enkele weken een demoapplicatie op te leveren. De test bleek zo overtuigend dat het bedrijf besloot de applicatie - ThinkWEC gedoopt - verder te ontwikkelen.

Als nu een boeking in Odyssey wordt ingevoerd en definitief is, dan wordt er automatisch een bericht gestuurd naar ThinkWEC. Dit systeem genereert daarna automatisch een financiële berekening, uitgevoerd op basis van zorgvuldig ingevoerde rekenregels. Vanuit ThinkWEC zijn er ook koppelingen gerealiseerd met het digitale archief Proactive en het financiële systeem FIS.

Volgens controller Johan den Hartigh is de werkdruk op de facturatie-afdeling flink verlaagd. 'Op jaarbasis besparen we zelfs arbeidsplaatsen. Verder hebben we managementinformatie in ThinkWEC geïntegreerd, waardoor allerlei Excel-spreadsheets verleden tijd zijn en onze informatie altijd actueel is.'

Den Hartigh verwacht dat de verouderde 'onderhoud en reparatie'-AS/400-module op termijn wordt opgenomen in ThinkWEC. 'Daardoor kan de gegevensverwerking na de inspectie van een container ook automatisch in ThinkWEC plaatsvinden. Dit zou voor nog meer efficiëntie en tijdsbesparing zorgen.'