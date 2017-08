Ctac levert cloud-ERP aan woningcorporatie Vivare

Fit4Woco is gebaseerd op een SAP-template voor Real Estate. De door Ctac ontwikkelde suite wordt ingezet voor de ondersteuning van klantcontact, verhuur, vastgoed, ontwikkeling, onderhoud, inkoop en de financiële administratie. Het gaat om een schaalbaar systeem dat modulair is opgebouwd.



Ctac: 'Eerder was maatwerk de trend onder woningcorporaties. Door veranderingen in de corporatiebranche en in de samenleving is dat nu anders. Digitalisering, huurders die mondiger en veeleisender worden, en wet- en regelgeving vragen om schaalbaarheid en wendbaarheid.'



Ctac hoopt de komende tijd meer contracten te sluiten met woningcorporaties omdat deze op zoek zijn naar schaalbare oplossingen waarbij alleen voor de daadwerkelijk gebruikte software wordt betaald. In vergelijking met veel andere sectoren is de markt voor vastgoed, woningcorporaties en verhuurders relatief laat met de stap naar de cloud.