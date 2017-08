Deense erp-guru Damgaard start Uniconta Nederland

Doelstelling: beursnotering in VS

Uniconta is bezig met een Europese uitbrediing van de activiteiten. Gesteund door een investering van ruim negen miljoen euro is het bedrijf bezig om uit te breiden naar meerdere landen. Oostenrijk en Nederland zijn na Denemarken, IJsland en Noorwegen de eerste in dat rijtje. 'Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken om in Duitsland, Zweden en zelfs Thailand de markt op te gaan. Het uiteindelijke doel is een beursnotering in de VS', verklapt Van den Brink.



Nu het distributeurschap voor Nederland is verworven, kan het partnerkanaal worden opgebouwd. Uniconta Nederland bestaat op dit moment uit een team van vijf verkopers en marketeers dat vanuit een vestiging in Veenendaal een partnerorganisatie aan het opzetten is. De erp-levarncier organiseert op 5 september 2017 een evenement om dat partnernetwerk in Nederland op te bouwen. Daar is ook oprichter Erik Damgaard aanwezig.