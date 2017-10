‘Blockchain maakt einde aan geldfraude’

Geldfraude wordt dankzij blockchain verleden tijd. Hiervoor zijn twee zaken belangrijk: decentralisatie en vertrouwen. Dan is het mogelijk zonder de tegenpartij te kennen betrouwbare transacties te doen. Dit stelt Roy Wasse, medeoprichter en directeur van de startup OpenValue, in het radioprogramma Smart Technology.

Daarnaast gaat Wasse, die eveneens Computable-expert is, in op een aantal principes achter blockchain en schetst hij wat de mogelijkheden zijn van cryptovaluta als Bitcoin, Ethereum en zogenaamde slimme contrachten.

Wasse was gisteren, dinsdag 17 oktober 2017, te gast in het radioprogramma Smart Technology van New Business Radio. De presentatie is in handen van Richard van Tilborg, eveneens expert bij Computable. Ict-vaktitel Computable is mediapartner van het programma.

Uitzending

Richard van Tilborg (links)

en Roy Wasse van OpenValue

Naast het interview met Wasse gaat Van Tilborg ook in op de laatste technologische nieuwtjes. Zo vertelt hij over Facebook-topman Mark Zuckerberg die tijdens zijn Oculus VR conferentie een vr-set van slechts tweehonderd dollar presenteerde die volgens hem ‘vr toegankelijk maakt voor massa’. Zuckerberg hoopt met de bril, die in 2018 uitkomt, ruim één miljard mensen te bereiken.

Daarnaast staat Van Tilborg stil bij nieuwe technologie die stress binnen dertig seconden zou kunnen verhelpen. Het Amerikaanse bedrijf Touchpoints heeft namelijk een nieuwe wearable-oplossing ontwikkeld gebaseerd op neurowetenschappelijke onderzoeken. ‘Als gebruiker krijg je twee bandjes om die kunnen trillen, één rechts en één links. Deze trillingen komen in je hersenen bij elkaar waardoor ze gestimuleerd worden om terug te gaan naar de logische status van je denken. Hierdoor zou je binnen dertig seconden van stressgevoelens kunnen afkomen. Bovendien claimt het bedrijf dat de bandjes ook kunnen helpen bij autisme en ptst’, besluit de presentator.

Principes van blockchain