Ebcon-curator eist 55 miljoen euro van voormalige top

Glasvezelfiasco

Ebcon-bestuurders Chris Geerts, Robert Ebben en Ton Soetekouw wilden van Ebcon een grote speler maken op de markt voor telecommunicatie. In 1999 sloot het drietal daarom een overeenkomst met een joint venture van KPN en het Amerikaanse telecombedrijf Qwest (KPNQwest). In opdracht van KPNQwest zou Ebcon glasvezelverbindingen aanleggen in verschillende Europese landen. Uiteindelijk ging Ebcon, net als vele andere bedrijven, ten onder tijdens het klappen van de internetbubbel. KPNQwest was al eerder failliet gegaan.



Wagemakers claimt nu na jaren onderzoek over genoeg bewijzen te beschikken om de rechtbank ervan te overtuigen dat het faillissement destijds niet enkel voortkwam uit het einde van de internethype. De drie bestuurders zouden het faillissement hebben bespoedigd door hun taak 'onbehoorlijk' te vervullen en 'onrechtmatig' te handelen. Geerts, Ebben en Soetekouw verrijkten zich volgens hem ten koste van Ebcon, waardoor er na het faillissement niets te halen was voor de schuldeisers. Zo kwam van een overboeking van bijna 21 miljoen euro, die een onderaannemer als provisie aan Ebcon betaalde, slechts 40 procent op de bedrijfsrekening terecht. Een deel van het resterende bedrag, 3,5 miljoen euro, werd uitbetaald aan de bv Ripal, waarvan Geerts en Ebben ook bestuurder waren.