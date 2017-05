OC&W investeert in scholing e-commerce regio Zwolle

De bijdrage van het ministerie wordt gebruikt om met name studenten en werknemers op mbo- en hbo-niveau blijvend te scholen voor banen in de e-commerce. Het uiteindelijke doel is om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en goed opgeleide werknemers te hebben en te houden. Dat is ook van belang voor de versterking van de positie van de regio Zwolle als een belangrijke e-handelsregio. In en rond Zwolle zijn de nodige e-handelsbedrijven actief, waaronder De Nieuwe Zaak, IQ Media, Yourhosting en Wehkamp.

Het Topcentrum E-commerce ontwikkelt nieuwe opleidingen en organiseert regelmatig bijeenkomsten waaronder masterclasses, bedrijfsbezoeken, hackathons, gastcolleges en studentprojecten. Voor de financiering hiervan stelt genoemd ministerie voor vier jaar zeven ton beschikbaar uit Regionaal Investeringsfonds (RIF). De samenwerkende partijen nemen de overige zeventig procent van de kosten - in totaal begroot op zo'n 2,3 miljoen euro - voor hun rekening.