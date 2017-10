Max Speur nieuwe algemeen directeur CCS

Max Speur heeft meer dan 25 jaar ervaring in de it, telecom en financiële industrie. Hij heeft daarbij succesvol groei en verandering gerealiseerd bij diverse dynamische en internationale organisaties zoals Logica, IBM, EDS, HP en SunTec. Zowel nationaal als internationaal staat Speur bekend om zijn klantgerichtheid en resultaatgerichte aanpak. Door gebruik te maken van creativiteit en marktinzicht stelt hij organisaties in staat om zich te profileren op de huidige markt.

Volgens Cees van den Heijkant, voorzitter van de raad van commissarissen van CCS, heeft Speur veel internationale ervaring alsook een achtergrond als manager in de it-sector. 'Dat sluit naadloos aan bij de uitdagingen van CCS. Wij voorzien een versterking van de positie in Nederland als ook een groei van de internationale propositie met het nieuwe product Roundcube.'