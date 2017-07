TU/e krijgt grote rol in techonderzoek KPN

Dat melden KPN en TU/e in een gezamenlijk bericht over de samenwerking. Daarin staat dat de 'strategische samenwerking' is opgezet rondom vier faculteit-overstijgende centra van TU/e. Dat zijn Center for Wireless, Data Sciences, Smart Cities en het Institute for Photonics.



De samenwerking tussen beide partijen is vorige week officieel van start gegaan. Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e stelt dat onderzoekers, promovendi en en studenten door de samenwerking met KPN de telecommarkt ondersteunen en de kans krijgen om hoogwaardige telecom-technologie in the-internet-of-everything-tijdperk in de praktijk te ontwikkelen.'



Volgens Joost Farwerck, operationeel directeur en lid van de Raad van Bestuur van KPN gaat deze gezamenlijke inspanning bijdragen aan de verdere ontwikkeling van talent binnen KPN en helpt het de multinational om beter in te spelen op 'exponentiële en disruptieve technologieën van de toekomst'.