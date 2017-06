Syntrus Achmea RE&F besteedt IT uit aan Centric

Het betreft een contract van drie jaar met optionele verlengingen. De overgang start in het derde kwartaal van dit jaar. De uitbesteding vindt plaats zonder gedwongen ontslagen. Nu nog werkt Syntrus Achmea RE&F met tijdelijk ingehuurde ict'ers.

'Werkplekken en infrastructuurvoorzieningen zijn in het hedendaagse it-landschap een commodity geworden', zegt interim bestuursvoorzitter George Dröge van Syntrus Achmea RE&F. 'Een externe leverancier kan daarin meer waarde toevoegen dan de eigen organisatie. Wij richten de focus op de primaire bedrijfsapplicaties voor onze vastgoed- en hypotheekportefeuilles. Het tempo waarin we op dit vlak innoveren, willen we de komende jaren verder opvoeren.'

Syntrus Achmea RE&F is sinds 1 januari 2015 een aparte entiteit binnen Achmea. Centric haalde eerder dit jaar een business process outsourcing (bpo)-contract binnen bij een andere entiteit: Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Beide opdrachten staan los van elkaar.